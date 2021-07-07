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Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon

Людмила Киченок не сумела преодолеть третий круг соревнований в миксте
Теннис Grand Slam
21:48
Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon
Людмила Киченок / Фото: БТУ

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Оливер Марак из Австрии завершили выступления в миксте Wimbledon, уступив в третьем круге дуэту из Великобритании Джо Солсбери/Гарриет Дарт – 3:6, 7:6(4), 3:6.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. За это время Киченок/Марах совершили 6 подач навылет, допустили 4 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме. Их соперники сделали 4 эйса, 3 раза ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 4 брейк-поинта.

Людмила Киченок была последней представительницей Украины на Wimbledon. Ранее в третьем круге парного турнира уступила ее сестра Надежда.

Сергей Остапенко
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