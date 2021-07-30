Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Новак вновь проиграл в полуфинале ОИ
13:35
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл в полуфинале Олимпийских игр-2020 немецкому теннисисту Александру Звереву.
Поражение стало первым для серба за 22 матча и первым на харде в течение сезона.
34-й летний лидер рейтинга АТР в третий раз проиграл в полуфинале Олимпиады. Пекин-2008: уступил Рафаэлю Надалю, Лондон-2012: уступил Энди Маррею.
Также Новак потерял шансы завоевать Золотой шлем в сезоне 2021 года.
Комментарии 0