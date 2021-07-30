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Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей

Новак вновь проиграл в полуфинале ОИ
Olympics Токио-2020
13:35
Прервалась серия побед Джоковича из 22 матчей
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл в полуфинале Олимпийских игр-2020 немецкому теннисисту Александру Звереву.

Поражение стало первым для серба за 22 матча и первым на харде в течение сезона.

34-й летний лидер рейтинга АТР в третий раз проиграл в полуфинале Олимпиады. Пекин-2008: уступил Рафаэлю Надалю, Лондон-2012: уступил Энди Маррею.

Также Новак потерял шансы завоевать Золотой шлем в сезоне 2021 года.

Антон Кривенко
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