Определилась следующая соперница Костюк на Roland Garros
Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»
Японка снялась с Roland Garros
07:55
Наоми Осака / фото - Roland Garros
Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака накануне сообщила, что снялась со второго круга Roland Garros.
Глава Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон прокомментировал эту новость, заявив, что случай с Осакой обратил внимание организаторов на проблему общения игроков с прессой.
«Нам очень жаль, что Наоми снялась с турнира. Желаем ей всего наилучшего и ждем на наших соревнованиях в следующем сезоне.
Организаторы мэйджоров, АТР, WTA и ITF продолжают изучать все тонкости общения игроков с прессой. Мы все надеемся добиться прогресса в этом вопросе».
Напомним, Осаку оштрафовали на 15 тис. долларов после публичного отказа общаться с прессой.
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