Президент Федерации тенниса Франции: «Нам жаль, что Осака приняла такое решение»

Японка снялась с Roland Garros

Наоми Осака / фото - Roland Garros

Вторая ракетка мира, японка Наоми Осака накануне сообщила, что снялась со второго круга Roland Garros.

Глава Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон прокомментировал эту новость, заявив, что случай с Осакой обратил внимание организаторов на проблему общения игроков с прессой.

«Нам очень жаль, что Наоми снялась с турнира. Желаем ей всего наилучшего и ждем на наших соревнованиях в следующем сезоне. Организаторы мэйджоров, АТР, WTA и ITF продолжают изучать все тонкости общения игроков с прессой. Мы все надеемся добиться прогресса в этом вопросе».

Напомним, Осаку оштрафовали на 15 тис. долларов после публичного отказа общаться с прессой.