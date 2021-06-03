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Прогресс у Медведева. Даниил выиграл уже второй матч на Roland Garros

Для победы россиянину потребовалось четыре сета

Теннис Grand Slam
07:36
Прогресс у Медведева. Даниил выиграл уже второй матч на Roland Garros
Даниил Медведев / Фото: AFP

В Париже во втором круге Roland Garros вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Томми Пола (ATP, 52) со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Матч продлился 141 минуту, в течение которых теннисисты подали по четыре эйса и сделали по две двойные ошибки.

Также Медведев реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов против 4 из 6 у соперника.

В третьем круге Roland Garros Медведев сыграет с Рейлли Опелкой (ATP, 35).

Напомним, что для Медведева Roland Garros – самый неудачный турнир. Лишь в первом круге нынешнего розыгрыша он прервал серию из четырех поражений на нем.

Карен Агабекян
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Даниил Медведев Roland Garros

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