Прогресс у Медведева. Даниил выиграл уже второй матч на Roland Garros

Для победы россиянину потребовалось четыре сета





Даниил Медведев / Фото: AFP

В Париже во втором круге Roland Garros вторая ракетка мира Даниил Медведев обыграл Томми Пола (ATP, 52) со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.



Матч продлился 141 минуту, в течение которых теннисисты подали по четыре эйса и сделали по две двойные ошибки.

Также Медведев реализовал 8 из 15 брейк-пойнтов против 4 из 6 у соперника.

В третьем круге Roland Garros Медведев сыграет с Рейлли Опелкой (ATP, 35).

Напомним, что для Медведева Roland Garros – самый неудачный турнир. Лишь в первом круге нынешнего розыгрыша он прервал серию из четырех поражений на нем.