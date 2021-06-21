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Пять украинок сыграют в квалификации Wimbledon

Состоялась жеребьевка в квалификационной сетке третьего турнира Большого Шлема в сезоне
Теннис WTA
19:00
Пять украинок сыграют в квалификации Wimbledon
Катарина Завацкая / фото - БТУ

Катарина Завацкая (№124), посеянная под 20-м номером, в первом раунде квалификации встретится с представительницей Австрии Юлией Грабер (№189). Украинка во второй раз выступит на Wimbledon. В 2019 году Завацкая проиграла в первом же матче квалификации.

Ангелина Калинина (№125), получившая номер 14-й посева, на старте сыграет против испанки Георгины Гарсии-Перес (№180). Для Калининой это будет четвертое участие в квалификации турнира (одержала одну победу в четырех матчах).

Леся Цуренко (№164) в первом раунде отборочной сетки встретится с Габриэлой Талабой (№207) из Румынии. Украинка впервые с 2014 года сыграет в квалификации Wimbledon (в целом это будет четвертое выступление в отборе). В 2017 году Леся показала свой лучший результат, дойдя до третьего круга, в котором уступила будущей полуфиналистке Магдалене Рыбариковой.

Дарья Снигур (№204) свой дебютный матч на травяном Шлеме проведет против Беатрис Хаддад-Майя (№188) из Бразилии. Напомним, в 2019 году Снигур стала чемпионкой юниорского турнира на Wimbledon.

Катерина Бондаренко (№224) на старте квалификации сыграет против люксембургской теннисистки Мэнди Минеллы (№235). В 2017 году Минелла обыграла украинку на грунтовом турнире WTA125 в Боле.

Бондаренко в 13-й раз сыграет на Wimbledon и всего во второй раз начнет выступление с квалификации (проиграла во втором раунде в 2015 году). В 2011 году Катерина дошла до третьего круга турнира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки на Wimbledon.

Рене Тер Велде
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Теги

Катарина Завацкая Ангелина Калинина Дарья Снигур Катерина Бондаренко Леся Цуренко

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