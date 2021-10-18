Рейтинг WTA: сразу две украинки в топ-100 обновили личные рекорды

Свитолина по-прежнему в топ-10 и даже поднялась на одну позицию

Обновился рейтинг WTA.

Элина Свитолина, несмотря на довольно ранний вылет на турнире в Индиан-Уэллсе, поднялась с седьмого места на шестое. Неизменной первой ракеткой мира остается Эшли Барти. Дебютирует среди лучших теннисисток мира представительница Туниса Онс Жабер, которая сразу же взобралась на восьмое место.

Марта Костюк и Ангелина Калинина новую неделю начнут с лучшими показателями в карьере – это 53 и 57 места соответственно. Даяна Ястремская опустилась на одну строчку – 76 место. Катерина Козлова (130 место), Леся Цуренко (145 место) и Катарина Завацкая (170 место) поднялись в рейтинге.

Чемпионка юниорского Wimbledon-2019 Дарья Снигур стала 184 – самая высокая позиция в карьере 19-летней теннисистки.

Топ-10 рейтинга:

Положение украинских теннисисток: