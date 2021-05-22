Ришар Гаске: «Пока не планирую заканчивать карьеру»

Ришар Гаске / фото - Getty Images

Именитый французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал возможное завершение карьеры. Цитирует 34-летнего теннисиста порта Tennis Actu.

Я посмотрел статистику, мы с Жо, Жилем и Гаэлем провели более 2000 матчей. Мы больше десяти лет в Туре. Это было отличной поколение игроков. Недооцененное? Не задумывался об этом. Ведь мы играли в эпоху выдающихся теннисистов. Это было классное приключение, которое оставило прекрасные воспоминания».