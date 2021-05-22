Хачанов в свой день рожденья обыграл Гаске в Лионе и вышел во второй полуфинал в сезоне
Ришар Гаске: «Пока не планирую заканчивать карьеру»
Знаменитый французский теннисист хочет пробить в Туре еще пару лет
Ришар Гаске / фото - Getty Images
Именитый французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал возможное завершение карьеры. Цитирует 34-летнего теннисиста порта Tennis Actu.
«Я пока не планирую заканчивать, но может случиться все, что угодно. Одному из поколения уже 37 лет, другим – 36 и 35. Здорово, что мы продолжаем выступать. Не думал, что мы задержимся так надолго. Понятно, что мы приближаемся к концу карьеры, но постараемся отсрочить этот момент. Конечно, все уже задумываются об этом. Но я намерен продержаться подольше.
Я посмотрел статистику, мы с Жо, Жилем и Гаэлем провели более 2000 матчей. Мы больше десяти лет в Туре. Это было отличной поколение игроков. Недооцененное? Не задумывался об этом. Ведь мы играли в эпоху выдающихся теннисистов. Это было классное приключение, которое оставило прекрасные воспоминания».
Напомним, Гаске проиграл Хачанову в четвертьфинале турнире Лиона.
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