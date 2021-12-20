Россиян не будет на Australian Open. В Австралии не признают вакцину «Спутник»

Одна из российских теннисисток уже объявила о не допуске к турниру





Участников турнира Australian Open не пустят в Австралию, если они вакцинированы российской вакциной «Спутник».

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева (WTA 194) в Twitter сообщила, что ее не допустили к Australian Open. «К сожалению, в этом году я не сыграю на AO. Я очень довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и хотела бы сыграть на Australian Open, но «Спутник» пока не одобрен. Удачи всем участникам и команде AO, которая всегда проводила потрясающие турниры! Напомним, ранее Новак Джокович попал в заявку на Australian Open, но он может не выступить на турнире из-за нежелания вакцинироваться.



Карен Агабекян