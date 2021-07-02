Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 14
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 0
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 15) показать все
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 0:1 2-й сет
Теннис (4 события из 68) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
17:05 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
19:15 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса 0:1 2-й сет
19:05 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован
нет важных матчей

Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon

Матчи россиянина и белоруски закончились одновременно
Теннис Grand Slam
16:32
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Андрей Рублев / Фото: Sportskeeda

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев продолжает успешное шествие на Wimbledon. Россиянин пробился во вторую неделю, обыграв в третьем круге скандального представителя Италии Фабио Фоньини – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

Четвертый круг – это лучший результат Рублева на английских кортах в карьере. Ранее он здесь не проходил дальше второго раунда. Его следующий соперник пока не определен.

Одновременно с Рублевым победу одержала четвертая ракетка мира Арина Соболенко, которая уверенно прошла квалифаера Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии – 6:0, 6:3. Белоруска, как и Рублев, впервые в карьере сыграет в четвертом круге Wimbledon. Следующим соперником Соболенко станет полуфиналистка Roland Garros Елена Рыбакина.

Напомним, лучшая украинская теннисистка свои выступления в Англии уже завершила.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Андрей Рублев Арина Соболенко Wimbledon Фабио Фоньини

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
Теннис WTA
16:13
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Теннис Grand Slam
15:29
Швентек деклассировала Бегу и вышла в 1/8 финала Wimbledon
Швентек деклассировала Бегу и вышла в 1/8 финала Wimbledon
Теннис Grand Slam
14:53
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Теннис Grand Slam
08:36
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Теннис Grand Slam
1 июля 22:10
Федерер уверенно обыграл Гаске на Wimbledon
Федерер уверенно обыграл Гаске на Wimbledon
Теннис Grand Slam
1 июля 21:33

Новости: Теннис

Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon
Grand Slam
16:32
Людмила Киченок с Ниномией совершили камбэк на пути во второй круг Wimbledon
Людмила Киченок с Ниномией совершили камбэк на пути во второй круг Wimbledon
Grand Slam
16:24
Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10
WTA
16:13
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Хачанов легко обыграл одну из главных сенсаций первой недели Wimbledon
Grand Slam
15:29
«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
История
«Иди на**й, шмара е***ная». Российский футболист набросился на теннисистку после ее поражения на Wimbledon
Grand Slam
15:15
Швентек деклассировала Бегу и вышла в 1/8 финала Wimbledon
Швентек деклассировала Бегу и вышла в 1/8 финала Wimbledon
Grand Slam
14:53
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Федерер: «Наверное, букмекеры правы, что Джокович выйдет в финал Wimbledon»
Grand Slam
08:36
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Азаренко сенсационно проиграла Кырсте во втором раунде Wimbledon
Grand Slam
1 июля 22:10
29 эйсов вывели Киргиоса в третий круг Wimbledon
29 эйсов вывели Киргиоса в третий круг Wimbledon
Grand Slam
1 июля 21:56
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
16
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости