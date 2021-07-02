Рублев и Соболенко синхронно прошли во вторую неделю Wimbledon

Матчи россиянина и белоруски закончились одновременно

Андрей Рублев / Фото: Sportskeeda

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев продолжает успешное шествие на Wimbledon. Россиянин пробился во вторую неделю, обыграв в третьем круге скандального представителя Италии Фабио Фоньини – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2.

Четвертый круг – это лучший результат Рублева на английских кортах в карьере. Ранее он здесь не проходил дальше второго раунда. Его следующий соперник пока не определен.

Одновременно с Рублевым победу одержала четвертая ракетка мира Арина Соболенко, которая уверенно прошла квалифаера Марию-Камилу Осорио-Серрано из Колумбии – 6:0, 6:3. Белоруска, как и Рублев, впервые в карьере сыграет в четвертом круге Wimbledon. Следующим соперником Соболенко станет полуфиналистка Roland Garros Елена Рыбакина.

Напомним, лучшая украинская теннисистка свои выступления в Англии уже завершила.