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Рублев: «Лечу к команде на Сахалин, чтобы акклиматизироваться до Японии»

Теннисист выступит на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
20:58
Рублев: «Лечу к команде на Сахалин, чтобы акклиматизироваться до Японии»
Андрей Рублев / фото - Getty Images

Седьмая ракетка мира Андрей Рублев поделился планами подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио, Япония. Российский теннисист планирует готовиться к Играм на Сахалине, чтобы успеть акклиматизироваться к условиям в Японии. Слова Андрея приводит ТАСС.

«На Сахалин вылетаю сегодня, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии. Если же лететь сразу в Токио, то времени на адаптацию просто не остается.

Настрой положительный. Надеюсь, буду хорошо готов, посмотрим, как пройдет подготовка».

Ранее о своем возвращении на корт рассказал Доминик Тим.

Антон Кривенко
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