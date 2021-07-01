Рублев легко преодолел второй круг Wimbledon

Россиянин расправился с 51-й ракеткой мира

Андрей Рублев / фото - АТР

7-я ракетка мирового рейтинга АТР Андрей Рублев вышел в 1/16 финала Открытого чемпионата Великобритании. Россиянин обыграл теннисиста из Южной Африки Ллойда Джорджа Харриса 6:1, 6:2, 7:5.

Встреча продлилась 1 час и 25 минут. Харриса от поражения не спасли 16 эйсов, при 2 двойных ошибках. Андрею удалось оформить 6 подач наылет, также ошибившись на подаче дважды.

В следующем круге 23-летний Рублев встретится с Фабио Фоньини, с которым встречался на корте 7 раз и одержал 2 победы, включая последнюю игру на АTР Cup.

Даниил Медведев также сумел выиграть 2 матча в Великобритании.

