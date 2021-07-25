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Рублев неожиданно проиграл Нишикори в Токио

Японец впервые с 2018 года победил россиянина

Olympics Токио-2020
25 июля 15:23
Рублев неожиданно проиграл Нишикори в Токио
Кей Нисикори / Фото: skysports.com

В первом круге олимпийского турнира в Токио россиянин Андрей Рублев (ATP 7) проиграл японцу Кею Нишикори (ATP 69) со счетом 3:6, 4:6.

Матч продлился 77 минут, в течение которых Нишикори подал два эйса против трех у соперника.

Также японец реализовал три из пяти брейк-пойнтов, тогда как у Рублева один из пяти.

Во втором круге турнира Нишикори сыграет с американцем Маркосом Хироном (ATP 64).

Отметим, что это был третий матч Нишикори с Рублевым и оба предыдущих выиграл японец.

Ранее в первом раунде олимпийского турнира вылетела первая ракетка мира Эшли Барти.

Карен Агабекян
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Андрей Рублев Кеи Нишикори Токио-2020

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