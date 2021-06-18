Рублев – первый полуфиналист турнира в Галле

Кольшрайбер не справился с россиянином

Андрей Рублев / фото - Getty Images

7-я ракетка мира Андрей Рублев стал первым полуфиналистом турнира в Галле, Германия. Россиянин обыграл хозяина соревнований Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6, 6:2.

Матч продлился 1 час и 22 минуты. За это время Рублев подал навылет 9 раз, реализовав 2 из 3 брейк-поинтов, ни разу не ошибившись на подаче. Соперник с 128-й строчки рейтинга АТР оформил 7 эйсов при 2 двойных ошибках.

Отметим, что в первой очной встрече теннисистов в 2017 году победу одержал Кольшрайбер.

В следующем круге Рублев встретится с Николозом Басилашвили, которого обыграл в последних двух матчах.

Александр Зверев ранее сенсационно покинул турнир.