Рублев: «Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия»

Андрей Рублев / фото - Getty Images

7-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Николозом Басилашвили, и выход в финал травяного турнира в Галле. Цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Но потом мне удалось успокоиться и сохранить это состояние до самого конца. Я смог победить, а это важнее всего.

Я впервые дошел до финала травяного турнира и впервые сыграю в финале в Галле. Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия, а значит, я могу играть в помещении, на открытом воздухе, на грунте, а теперь, видимо, и на траве. Посмотрим, что будет завтра, но я уже доволен результатом».