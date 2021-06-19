Андрей Рублев – первый финалист травяного турнира в Галле
Рублев: «Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия»
Россиянин прокомментировал победу в Галле
Андрей Рублев / фото - Getty Images
7-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Николозом Басилашвили, и выход в финал травяного турнира в Галле. Цитирует Рублева пресс-служба ATP.
«Не могу сказать, что во втором сете у меня возникла необходимость выплеснуть эмоции. Просто было ощущение, что я мог сделать брейк, был легкий форхенд, но я не попал. Это меня напрягло, и я выплеснул эмоции.
Но потом мне удалось успокоиться и сохранить это состояние до самого конца. Я смог победить, а это важнее всего.
Я впервые дошел до финала травяного турнира и впервые сыграю в финале в Галле. Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия, а значит, я могу играть в помещении, на открытом воздухе, на грунте, а теперь, видимо, и на траве. Посмотрим, что будет завтра, но я уже доволен результатом».
Напомним, в полуфинале Рублев победил Филиппа Кольшрайбера.
Комментарии 0