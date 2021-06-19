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Рублев: «Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия»

Россиянин прокомментировал победу в Галле
Теннис ATP
18:47
Рублев: «Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия»
Андрей Рублев / фото - Getty Images

7-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев прокомментировал победу над Николозом Басилашвили, и выход в финал травяного турнира в Галле. Цитирует Рублева пресс-служба ATP.

«Не могу сказать, что во втором сете у меня возникла необходимость выплеснуть эмоции. Просто было ощущение, что я мог сделать брейк, был легкий форхенд, но я не попал. Это меня напрягло, и я выплеснул эмоции.

Но потом мне удалось успокоиться и сохранить это состояние до самого конца. Я смог победить, а это важнее всего. 

Я впервые дошел до финала травяного турнира и впервые сыграю в финале в Галле. Теперь у меня есть финалы на всех типах покрытия, а значит, я могу играть в помещении, на открытом воздухе, на грунте, а теперь, видимо, и на траве. Посмотрим, что будет завтра, но я уже доволен результатом».

Напомним, в полуфинале Рублев победил Филиппа Кольшрайбера.

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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