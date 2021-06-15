Рууд победил Шаповалова в финале турнира в Женеве
Рууд не выступит на Олимпийских играх в Токио
Норвежский теннисист нацелен на Париж-2024
Каспер Рууд / Фото - tennisnerd.net22-летний норвежский теннисист, ныне занимающий 15-ю строчку рейтинга АТР, Каспер Рууд, в Twitter сообщил, что не примет участие на Олимпийских играх в Токио.
«После Открытого чемпионата Франции очень долго думал, что мне делать дальше. Посоветовавшись с командой, принял решение, что пропущу Олимпиаду. Я еще очень молод и, надеюсь, что у меня будет возможность сыграть на Олимпиаде – в 2024 году в Париже. В ближайшие годы буду работать над тем, чтобы там побороться за медали. Всем норвежским спортсменами я желаю в Токио удачи и буду за них болеть».
Отметим, что Рууд является победителем двух турниров АТР (в Женеве и Буэнос-Айресе). На Roland Garros норвежец вылетел на стадии 1/8 финала турнира.
Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
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