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Сачко «баранкой» завершил тяжелейший матч на пути в четвертьфинал Challenger

Украинец с итальянцем Джаннесси провели на корте почти три часа
Теннис ATP
21:37
Сачко «баранкой» завершил тяжелейший матч на пути в четвертьфинал Challenger
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Третья ракетка Украины Виталий Сачко (ATP, 271) вышел победителем из трехчасового триллера с Алессандро Джаннесси (ATP, 169) и вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger в Италии – 6:7 (8), 6:4, 6:0.

В первом сете итальянец и украинец сделали по два брейка. Исход партии решился в затяжном тай-брейке, где удача улыбнулась итальянцу – 10:8.

Второй сет начался с брейка Сачко. Но при счете 2:3 Джаннесси сделал выиграл гейм на подаче соперника. Но исход предыдущей партии не повторился. Сначала тяжелейший гейм на своей подаче сумел выиграть Виталий, и сразу же украинец сумел огорчить соперника на его подаче – 5:4. Украинец сумел защитить гейм на своей подаче, переведя игру в третий сет – 6:4.

Вот только особой борьбы не вышло. Как только Алессандро не пытался навязать свою игру украинцу, который уступает ему более 100 строчек в рейтинг-листе ATP, но ничего не выходило. Сачко подчистую забрал последний сет, а с ним и путевку в четвертьфинал Challenger.

Соперником украинца станет победитель матча Робин Хасе (Нидерланды) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Напомним, что 31 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет в матче за бронзовую медаль Олимпийских игр.

Олег Шумейко-младший
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Виталий Сачко

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