Сачко и Манафов сыграют в финале Challenger в Казахстане

Соперники украинцев по полуфиналу на матч не вышли

Манафов и Сачко / Фото: KTF

Виталий Сачко и Владислав Манафов вышли в финал турнира серии Challenger в Казахстане.



В полуфинале украинская пара должна была встретиться с дуэтом Дениса Истомина (Узбекистан) и Дениса Евсеева (Казахстан), но соперники снялись с матча до его начала.

В матче за титул Сачко и Манафов встретятся с французом Корентином Денолли и испанцем Андрианом Менендес-Масейрасом.

Напомним, что Сачко выиграл прошлый Challenger в Казахстане в парном разряде, обыграв Манафова в финале.