Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии

Украинец обыграл Руне с 219-й строчки рейтинга АТР

Виталий Сачко / фото - БТУ

304-я ракетка мира Виталий Сачко обыграл 219-го номера рейтинга АТР Хольгера Руне из Дании в четвертьфинале турнира серии АТР Challenger в Перудже, Италия, со счетом 6:3, 7:6.

Украинец за 1 час и 44 минуты 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 шанса на брейк из 6.

Отметим, что в парном разряде Сачко также сыграет за место в финале. В дуэте с украинцем играет швейцарец Доминик Штрикер.