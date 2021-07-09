Марченко сыграет в основе заключительного травяного турнира сезона
Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии
Украинец обыграл Руне с 219-й строчки рейтинга АТР
Виталий Сачко / фото - БТУ
304-я ракетка мира Виталий Сачко обыграл 219-го номера рейтинга АТР Хольгера Руне из Дании в четвертьфинале турнира серии АТР Challenger в Перудже, Италия, со счетом 6:3, 7:6.
Украинец за 1 час и 44 минуты 2 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 шанса на брейк из 6.
Отметим, что в парном разряде Сачко также сыграет за место в финале. В дуэте с украинцем играет швейцарец Доминик Штрикер.
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