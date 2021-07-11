Сачко остановился в шаге от титула Challenger

На следующей неделе Виталий дебютирует в топ-300 рейтинга ATP

Виталий Сачко / Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Виталий Сачко в финале Challenger в Перудже, Италия, уступил Томасу Мартину Этчеверри 5:7, 2:6.



Украинец за почти два часа на корте выполнил один эйс, реализовал один брейк-поинт из семи при четырех ошибках на подаче. Аргентинец девять раз подал навылет и сделал четыре брейка.

Отметим, что на турнире в Италии в парном разряде Сачко вместе с Домиником Штрикером выиграл титул.

Напомним, что Виталий на следующей неделе дебютирует в топ-300 рейтинга ATP.