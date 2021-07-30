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Сачко проиграл в четвертьфинале челленджеа в Италии

Украинец уступил в двух сетах сопернику из второй сотни рейтинга
Теннис ATP
20:03
Сачко проиграл в четвертьфинале челленджеа в Италии
Виталий Сачко / Фото: tennisua.org

В итальянской Триесте в четвертьфинале турнира серии челленджер украинец Виталий Сачко (ATP 271) проиграл аргентинцу Томасу Мартину Этчеверри (ATP 166) со счетом 4:6, 4:6.

Матч продлился 107 минут, в течение которых Сачко не подал ни одного эйса, против трех у соперника. При этом, Виталий допустил три двойные ошибка, тогда как у соперника всего одна.

Также Сачко реализовал два из четырех брейков против четырех из одиннадцати у соперника.

Напомним, ранее Сачко с трудом прошел в четвертьфинал итальянского челленджера.

Карен Агабекян
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Виталий Сачко

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