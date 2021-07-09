Сачко прошел в полуфинал Challenger в парном разряде

Украинец в паре со Штрикером на тай-брейке обыграл итальянский дуэт

Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Украинец Виталий Сачко в паре со швейцарцем Домиником Штрикером обыграли итальянский дуэт Лоренцо Клавери и Джорджио Рикки, которые получили wild card на турнир серии Challenger в Перудже, Италия, 6:4, 3:6, 13:11.



Сачко и Штрикер за полтора часа трижды подали навылет, реализовали два из пяти брейк-поинтов при одной ошибке на подаче. Клавери и Рикка выполнили четыре эйса, сделали два брейка и допустили три «двойных».

В полуфинале турнира Виталий и Доминик сыграют с Нерманом Фатичем (Босния и Герцеговина) и Нино Сердарушичем (Хорватия).

Напомним, что в конце марта Штрикер и Сачко в роли соперников играли в финале одиночного разряда на Challenger в Лугано, Швейцария, и Доминик победил на домашнем корте.