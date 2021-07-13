Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
Теннис (1 событие из 71) показать все
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
14:50 Ангелина Калинина - Анна Калинская 2:0 Окончен
нет важных матчей

Сачко снялся с Challenger В Италии

Третья ракетка Украины не выступит в одиночном и парном разрядах в Тоди
Теннис ATP
21:34
Сачко снялся с Challenger В Италии
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Третья ракетка Украины Виталий Сачко отказался от выступления на турнире серии Challenger в Тоди, Италия, где должен был принять участие в одиночном и парном разрядах.

На прошлой неделе украинец остановился в шаге от титула на Challenger в Перудже, Италия, а вот в парной сетке праздновал триумф. Известно, что у Сачко были проблемы с ногой из-за воспаления подколенного сухожилия.

Напомним, что Виталий на этой неделе дебютировал в топ-300 рейтинга ATP.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виталий Сачко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Теннис ATP
12 июля 16:31
Сачко остановился в шаге от титула Challenger
Сачко остановился в шаге от титула Challenger
Теннис ATP
11 июля 15:21
Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР
Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР
Теннис ATP
10 июля 18:04
Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии
Сачко оформил выход в полуфинал челленджера в Италии
Теннис ATP
9 июля 20:05
Сачко прошел в полуфинал Challenger в парном разряде
Сачко прошел в полуфинал Challenger в парном разряде
Теннис ATP
9 июля 14:56
Сачко взял реванш у румына Мартина на старте челленджера в Перудже
Сачко взял реванш у румына Мартина на старте челленджера в Перудже
Теннис ATP
6 июля 20:58

Новости: Теннис

Сачко снялся с Challenger В Италии
Сачко снялся с Challenger В Италии
ATP
21:34
Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Из «Большой тройки» остался только один. Федерер не сыграет на Олимпийских Играх-2020
Токио-2020
20:39
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
Джокович пошутил, что его 20-я победа на Шлемах заставит Надаля и Федерера играть дальше
ATP
19:26
Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду
Калинина на старте турнира в Венгрии обыграла россиянку и завоевала 11-ю победу кряду
WTA
17:22
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
Циципас: «Я оказался намного слабее Джоковича»
ATP
14:40
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Беккер: «Есть ощущение, что Федерер не вернется на Wimbledon»
Grand Slam
12:51
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
Стаховский обыграл россиянина в первом матче на турнире в Казахстане
ATP
11:10
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
Марченко проиграл в первом матче последнего травяного турнира сезона
ATP
10:45
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
Свитолина показала серию фото без бюстгальтера
WTA
09:08
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости