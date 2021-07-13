Дебют Сачко в топ-300 ATP, Берреттини обошел Федерера
Сачко снялся с Challenger В Италии
Третья ракетка Украины не выступит в одиночном и парном разрядах в Тоди
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua
Третья ракетка Украины Виталий Сачко
отказался от выступления на турнире серии Challenger в Тоди, Италия, где должен был принять участие в одиночном и парном разрядах.
На прошлой неделе украинец остановился в шаге от титула на Challenger в Перудже, Италия, а вот в парной сетке праздновал триумф. Известно, что у Сачко были проблемы с ногой из-за воспаления подколенного сухожилия.
Напомним, что Виталий на этой неделе дебютировал в топ-300 рейтинга ATP.
Комментарии 0