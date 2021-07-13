Сачко снялся с Challenger В Италии

Третья ракетка Украины не выступит в одиночном и парном разрядах в Тоди

Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Третья ракетка Украины Виталий Сачко отказался от выступления на турнире серии Challenger в Тоди, Италия, где должен был принять участие в одиночном и парном разрядах.



На прошлой неделе украинец остановился в шаге от титула на Challenger в Перудже, Италия, а вот в парной сетке праздновал триумф. Известно, что у Сачко были проблемы с ногой из-за воспаления подколенного сухожилия.

Напомним, что Виталий на этой неделе дебютировал в топ-300 рейтинга ATP.