Сачко совершил большую сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии

Украинский теннисист на двух тай-брейках обыграл 112-ю ракетку мира

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 255) пробился в полуфинал турнира серии ATP Challenger Tour в Форли, Италия, обыграв 112-ю ракетку мира Максима Кресси – 7:6(4), 7:6(2).

Теннисисты провели на корте 2 часа и 6 минут. За это время Сачко выполнил 3 подачи навылет, допустил столько же двойных ошибок и не выиграл ни одного гейма на приеме. Его соперник сделал 16 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также не реализовал ни одного брейк-поинта.

До встречи с Сачко, Кресси имел семиматчевую победную серию, в ходе которой не отдал ни одного сета. Победа украинского теннисиста над таким соперником является действительно большой сенсацией. В полуфинале Сачко сыграет против представителя России Павла Котова.

Напомним, на проходящем параллельном турнире в Анталье другой представитель Украины Олег Приходько также дошел до полуфинала.