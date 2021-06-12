Сачко выиграл первый Challenger в паре с Де Йонгом

В финале украинец обыграл соотечественника Манафова

Фото: KTF

Третья ракетка Украины Виталий Сачко в паре с нидерландцем Йеспером Де Йонгом выиграл турнир серии Challenger BEELINE OPEN в Казахстане. Украино-нидерландская пара в решающем матче в двух сетах обыграла другого украинца Владислава Манафова в паре с россиянином Евгением Тюрневым 7:6 (4), 6:1.



За немногим более часа игрового времени Сачко и Де Йонг дважды подали навылет, допустили одну «двойную» и реализовали три брейк-поинта из пяти. Манафов с Тюрневым сделали три эйса, единожды ошиблись при подаче и забрали один гейм на подаче соперников. Отметим, что Сачко потребовалось четыре турнира, чтобы выиграть Challenger в паре.

Напомним, что украинец Герман Самофалов вышел в финал Roland Garros в парном юниорском турнире.