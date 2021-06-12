Новый рекорд Сачко, в топ-10 рейтинга ATP без изменений
Сачко выиграл первый Challenger в паре с Де Йонгом
В финале украинец обыграл соотечественника Манафова
Фото: KTF
Третья ракетка Украины Виталий Сачко в паре с нидерландцем Йеспером Де Йонгом
выиграл турнир серии Challenger BEELINE OPEN в Казахстане. Украино-нидерландская пара в решающем матче в двух сетах обыграла другого украинца Владислава Манафова в паре с россиянином Евгением Тюрневым 7:6 (4), 6:1.
За немногим более часа игрового времени Сачко и Де Йонг дважды подали навылет, допустили одну «двойную» и реализовали три брейк-поинта из пяти. Манафов с Тюрневым сделали три эйса, единожды ошиблись при подаче и забрали один гейм на подаче соперников. Отметим, что Сачко потребовалось четыре турнира, чтобы выиграть Challenger в паре.
Напомним, что украинец Герман Самофалов вышел в финал Roland Garros в парном юниорском турнире.
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