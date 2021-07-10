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Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР

Украинец впервые в карьере войдет в топ-300
Теннис ATP
18:04
Сачко вышел в финал «челленджера» в Перудже и обновит личный рекорд в рейтинге АТР
Виталий Сачко / Фото: БТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 303) оформил выход в финал турнира серии ATP Challenger Tour в Перудже, победив Нино Сердарушича из Хорватии – 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час и 41 минуту. За это время Сачко сделал 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 3 гейма на приеме. Его соперник выполнил 4 эйса, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 1 брейк-поинт.

Сачко во второй раз в сезоне сыграет в решающем матче «челленджера». Также, независимо от результата финала, он впервые в карьере войдет в топ-300.

Напомним, ранее Сачко дал большое интервью XSPORT.

Сергей Остапенко
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Виталий Сачко

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