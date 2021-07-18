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Сачко вышел в финал квалификации турнира АТР в Умаге

Украинец в двух сетах обыграл 158 ракетку мира
Теннис ATP
20:39
Сачко вышел в финал квалификации турнира АТР в Умаге
Виталий Сачко / Фото: БТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко вышел в финал квалификации грунтового турнира АТР-250 в Умаге, Хорватия, обыграв 158 ракетку мира Блаженого Рола – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. За это время Сачко выполнил 4 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник сделал 4 эйса, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинт.

Соперник Сачко в финале квалификации определится в паре Андреа Колларини – Даниэль Мазур.

269 номер мирового рейтинга Сачко во второй раз в карьере может сыграть в основной сетке турнира АТР. В октябре прошлого года он выступил на соревнованиях в Вене (АТР-500), где в своем стартовом матче уступил игроку топ-10 Доминику Тиму.

Сергей Остапенко
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Виталий Сачко

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