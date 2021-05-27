Стаховский о вылете из Roland Garros: «Я всеми силами боролся на покрытии, которое люблю меньше всего»

Сергей Стаховский / фото - БТУ

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский высказался о вылете во втором круге квалификации Roland Garros. Теннисист отметил, что не любит грунтовоепокрытие, но поблагодарил всех организаторов.

Для меня было большой привилегией выступать в таком фантастическом месте, как Roland Garros, на протяжении 15 лет.

Я не был тем игроком, с кем легче всего справиться. Так что воспользуюсь этим моментом дабы поблагодарить всех тех, кто тяжело работал, чтобы удовлетворить все нужды игроков во время турнирных недель. Я был жестким, но никогда не был несправедливым. Я всеми силами боролся на покрытии, которое люблю меньше всего. Rоland Garros, это было классно. Я буду дорожить этими воспоминаниями».