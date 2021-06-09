Саккари: «Сегодня я получала удовольствие»
Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»
Греческая теннисистка обыграла действующую чемпионку мейджора
20:50
Мария Саккари / фото - Getty Images
Греческая теннисистка Мария Саккари впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв в 1/4-й действующую чемпионку мейджора Игу Швентек. Цитирует Саккари пресс-служба WTA.
«Не нужно слишком сильно радоваться, потому что уже завтра мне играть полуфинал. Нельзя терять концентрацию, но я понимаю, что это серьезное достижение.
Близкие всегда говорили мне, что я добьюсь успеха, но я не верила. А они были правы! Нужно оставаться терпеливой и не торопить события».
Напомним, Швентек в четвертом круге обыграла Марту Костюк.
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