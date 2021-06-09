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Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»

Греческая теннисистка обыграла действующую чемпионку мейджора
Теннис Grand Slam
20:50
Саккари: «Не буду слишком радоваться выходу в полуфинал Roland Garros»
Мария Саккари / фото - Getty Images

Греческая теннисистка Мария Саккари впервые в своей карьере вышла в полуфинал Roland Garros, обыграв в 1/4-й действующую чемпионку мейджора Игу Швентек. Цитирует Саккари пресс-служба WTA.

«Не нужно слишком сильно радоваться, потому что уже завтра мне играть полуфинал. Нельзя терять концентрацию, но я понимаю, что это серьезное достижение.

Близкие всегда говорили мне, что я добьюсь успеха, но я не верила. А они были правы! Нужно оставаться терпеливой и не торопить события».

Напомним, Швентек в четвертом круге обыграла Марту Костюк.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Мария Саккари

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