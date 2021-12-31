Контавейт вышла в финал Итогового турнира, выиграв у Саккари
Саккари стала спортсменкой года в Греции
На счету теннисистки два полуфинала «Большого Шлема»
Мария Саккари / фото - Getty Images
Полуфиналистка двух турниров «Большого Шлема» (US Open, Australia Open – прим.) Мария Саккари (WTA №6) стала спортсменкой года в Греции.
Теннисистка сообщила об этом в своем Instagram, опубликовав пару фотографий с церемонии награждения.
«Для меня огромная честь получить титул лучшей спортсменкой Греции в этом году. Я безумно благодарна за вашу поддержку и рада продолжать совершенствоваться как на корте, так и за его пределами».
Напомним, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина будет тренироваться в следующем сезоне под руководством новой команды.
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