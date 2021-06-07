Саккари выбила прошлогоднюю финалистку Roland Garros и прошла в четвертьфинал французского Шлема

Гречанка в двух сетах расправилась с Кенин

Мария Саккари / Фото: twitter.com/WTA

Восемнадцатая ракетка мира Мария Саккари в четвертом круге Roland Garros выбила прошлогоднюю финалистку турнира Софию Кенин (5-я строчка рейтинга WTA) 6:1, 6:3.



Представительница Греции немногим более чем за час четырежды подала навылет, допустила столько же «двойных» и реализовала 6 брейк-поинтов. Американка ошиблась при подаче девять раз и дважды выиграла гейм на подаче соперницы. Счет личных встреч оппоненток стал равным – 2:2.

Во четвертьфинале французского Шлема Саккари сыграет с украинкой Мартой Костюк или с чемпионкой прошлого Roland Garros Игой Швентек.