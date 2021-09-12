Свитолина снялась с турнира WTA 500 в Чехии
Самой титулованной теннисистке в истории Украины исполнилось 27 лет
Свитолина является двукратной полуфиналисткой Шлемов, а также чемпионкой Итогового турнира
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Пятой ракетке мира Элине Свитолиной исполнилось 27 лет.
September 12, 2021
За свою карьеру украинка выиграла Итоговый турнир, дважды побывала в полуфинале турниров серии Большого шлема, а также являлась третьей ракеткой мира. Помимо этого, Свитолина – единственная украинка, которая сумела завоевать медаль Олимпийски игр.
Элину трогательно поздравил ее муж Гаэль Монфис:
«С днем рождения, моя любовь! С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты стала причиной, по которой я дышу. Ты – звезды в моем небе. И я бы не хотел, чтобы было как-то иначе. Ты – любовь всей моей жизни».
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