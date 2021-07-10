Се Шувэй и Мертенс за два с половиной часа победили пару из России в финале Wimbledon

В решающем сете был зафиксирован счет 9:7

Чемпионки Wimbledon / Фото: пресс-служба турнира

Се Шувэй и Элизе Мертенс стали чемпионами парного Wimbledon, обыграв в финале Елену Веснину и Веронику Кудерментову – 3:6, 7:5, 9:7.

Матч получился очень затяжным и драматичным. В третьем сете Веснина и Кудерметова при счете 7:6 подавали на титул, но уступили 3 гейма подряд и упустили трофей.

Матч продолжался 2 часа и 33 минуты. За это время Су Шувэй и Мертенс сделали 2 эйса, 6 раз ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 6 брейк-поинтов. Их соперницы выполнили 5 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 5 геймов на приеме.

Су Шувэй и Мертенс начали совместно выступать в мае. Это их первый титул и сразу Шлем!

Напомним, в одиночном разряде Wimbledon выиграла Эшли Барти.