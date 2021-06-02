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Семейные разборки. Надежда Киченок обыграла Людмилу на Roland Garros

Пары теннисисток встретились на старте
Теннис Grand Slam
19:38
Семейные разборки. Надежда Киченок обыграла Людмилу на Roland Garros
Людмила Киченок и Родионова / фото - Getty Images

Украинские сестры-теннисистки Людмила и Надежда Киченок встретились на корте на старте Roland Garros.

Надежда в паре с Ралукой Олару обыграла Людмилу с Ариной Родионовой 6:1, 5:7, 6:4.

Дуэт украинки с румынкой подала навылет 1 раз, допустив 16 двойных ошибок. А Людмила, играющая с австралийкой, ошиблись всего 4 раза на подаче и оформили 3 эйса.

Ранее Открытый чемпионат Франции покинула Ангелина Калинина.

 

Антон Кривенко
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Людмила Киченок Надежда Киченок Анастасия Родионова

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