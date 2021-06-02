Людмила Киченок и Остапенко уступили на старте турнира серии WTA1000 в Риме
Семейные разборки. Надежда Киченок обыграла Людмилу на Roland Garros
Пары теннисисток встретились на старте
19:38
Людмила Киченок и Родионова / фото - Getty Images
Украинские сестры-теннисистки Людмила и Надежда Киченок встретились на корте на старте Roland Garros.
Надежда в паре с Ралукой Олару обыграла Людмилу с Ариной Родионовой 6:1, 5:7, 6:4.
Дуэт украинки с румынкой подала навылет 1 раз, допустив 16 двойных ошибок. А Людмила, играющая с австралийкой, ошиблись всего 4 раза на подаче и оформили 3 эйса.
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