Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на Roland Garros
Серена Уильямс: «Если бы у меня был шанс переиграть матч с Рыбакиной, я бы действовала жестче»
Легендарная американка – о вылете с Roland Garros
12:22
Серена Уильямс / Фото - standard.co.ukЭкс-первая ракетка мира, легендарная американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями после поражения от Елены Рыбакиной (3:6, 5:7) в четвертом раунде Roland Garros.
Цитирует Уильям-младшую Tennis Majors.
«Если бы у меня был шанс переиграть этот матч, я бы действовала жестче, усерднее и лучше во всех компонентах игры. Думаю, я просто сыграла бы лучше. Если честно, то я не люблю жалеть о чем-либо. Но я бы попробовала еще раз».
В четвертьфинале французского «Шлема» Рыбакина сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая прошла Викторию Азаренко.
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