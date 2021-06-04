Серена Уильямс обыграла обидчицу Калининой на Roland Garros

Американка вышла в 4-й круг французского Шлема

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Серена Уильямс / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс обыграла Даниэль Коллинз в третьем круге Roland Garros со счетом 6:4, 6:4.

Матч соотечественниц продлился 1 час и 26 минут. 8-й номер рейтинга WTA оформила 5 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта, 5 раз ошибившись на подаче. Коллинз подала навылет 1 раз, при 3 двойных ошибках.

В предыдущем круге Даниэль прервала 13-матчевую серию побед украинки Ангелины Калининой.

Далее 39-летняя Уильямс сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, которая занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA. Отметим, что ранее теннисистки на корте встречались.

Виктория Азаренко также поборется за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.