Серена Уильямс и Кенин неожиданно покинули турнир в Риме, проиграв менее рейтинговым соперницам
Серена Уильямс сенсационно проиграла 68-й ракетке мира на турнире в Парме
Титулованная американка отправилась домой после второго раунда
Серена Уильямс / Фото - sportskeedaЛегендарная американка, ныне занимающая 8-ю строчку рейтинга WTA, Серена Уильямс, неожиданно уступила чешке Катержине Синяковой со счетом 6:7(4), 2:6 во втором раунде турнира в Парме (Италия).
За чуть более полтора часа матча 39-летняя Уильямс оформила пять эйсов, семь раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта. В свою очередь, 68-я ракетка мира Синякова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала четыре брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисисток.
Следующей соперницей Синяковой на турнире Emilia-Romagna Open станет немка Анна-Лена Фридзам или француженка Каролин Гарсия.
Накануне WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг женского Тура.
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