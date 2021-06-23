Сергей Стаховский: «Мешал ветер и... соперник»
Украинец Сергей Стаховский (239-й ATP) начал 16-й для себя Wimbledon c победы над опасным японцем Го Соеда (177 ATP) – 6:3, 7:6 (13:11) в первом круге квалификации.
Эта победа стала 38-й для Сергея в квалификациях турнира Grand Sla, Таким образом, он догнал по этому показателю лидера среди украинцев Юлию Бейгельзимер.
«Первый сет я должен был закрыть чуть раньше. Вел 5:1, затем 5:2, 40:15 на своей подаче и програл ее, выиграв партию ребрейком. Второй сет мог решить для себя гораздо проще. Мешал ветер плюс у меня недостаток игровой практики на траве. Отыгрывал брейкболы, на тай-брейке – сетболы. К счастью, удалось победить со второго матчбола. Надо сказать, что соперник во втором сете значительно прибавил. Меньше ошибок, добавил в агрессии. С ним непросто на траве, поскольку он играет плоско, мячи соскальзывают. Когда он попадал хорошо по мячу, его не просто было обрабатывать.
Не могу сказать, что я сыграл суперски. Подавал средне-посредственно с большим количеством двойных ошибок [8]. Завтра – француз Грегуар Баррер. С ним я уже играл и знаю примерно, чего ждать (победа Сергея в хардовом зале Марселя-2019: 6:3, 6:4. – Прим.авт.). Однако трава нивелирует все былые знания на других покрытиях. Опасный соперник. Многое будет зависеть от погоды. Матч запланирован после обеда, поэтому сейчас сажусь смотреть его матчи на траве, делать мини-анализ. И от увиденного буду строить стратегию на завтра».
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Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua
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