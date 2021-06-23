Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 0
Теннис (7 событий из 139) показать все
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Паула Бадоса Гиберт - Элина Свитолина 1:2 Окончен
15:30 Анастасия Севастова - Марта Костюк 2:1 Окончен
19:15 Дарья Касаткина - Вера Звонарева 1:0 Окончен
19:40 Анетт Контавейт - Светлана Кузнецова 2:1 Окончен
22:05 Петра Мартич - Белинда Бенчич 0:2 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
21:20 Леся Цуренко - Габриела Талаба 2:0 Окончен
22:00 Ангелина Калинина - Георджина Гарсия Перез 2:0 Окончен
нет важных матчей
Теннис (5 событий из 133) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, GB, Qualifying, 1st - 2nd Round)
Календарь Таблица
16:10 Маккензи Макдональд - Илья Марченко -:- Запланирован
16:50 Грегойре Баррере - Сергей Стаховский -:- Запланирован
WTA 2021 (Eastbourne, Great Britain)
Календарь Таблица
14:30 Елена Рябыкина - Элина Свитолина -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain, Qualifying)
Календарь Таблица
14:15 Юлия Грабер - Katarina Zavatska -:- Запланирован
14:15 Мэнди Минелла - Катерина Бондаренко -:- Запланирован
нет важных матчей

Сергей Стаховский: «Мешал ветер и... соперник»

Украинец оценил шансы на выход в финал квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
08:55
Сергей Стаховский: «Мешал ветер и... соперник» Эксклюзив
Сергей Стаховский на Wimbledon / Фото - korrespondent.net

Украинец Сергей Стаховский (239-й ATP) начал 16-й для себя Wimbledon c победы над опасным японцем Го Соеда (177 ATP) – 6:3, 7:6 (13:11) в первом круге квалификации.

Эта победа стала 38-й для Сергея в квалификациях турнира Grand Sla, Таким образом, он догнал по этому показателю лидера среди украинцев Юлию Бейгельзимер.

«Первый сет я должен был закрыть чуть раньше. Вел 5:1, затем 5:2, 40:15 на своей подаче и програл ее, выиграв партию ребрейком. Второй сет мог решить для себя гораздо проще. Мешал ветер плюс у меня недостаток игровой практики на траве. Отыгрывал брейкболы, на тай-брейке – сетболы. К счастью, удалось победить со второго матчбола. Надо сказать, что соперник во втором сете значительно прибавил. Меньше ошибок, добавил в агрессии. С ним непросто на траве, поскольку он играет плоско, мячи соскальзывают. Когда он попадал хорошо по мячу, его не просто было обрабатывать.

Не могу сказать, что я сыграл суперски. Подавал средне-посредственно с большим количеством двойных ошибок [8]. Завтра – француз Грегуар Баррер. С ним я уже играл и знаю примерно, чего ждать (победа Сергея в хардовом зале Марселя-2019: 6:3, 6:4. – Прим.авт.). Однако трава нивелирует все былые знания на других покрытиях. Опасный соперник. Многое будет зависеть от погоды. Матч запланирован после обеда, поэтому сейчас сажусь смотреть его матчи на траве, делать мини-анализ. И от увиденного буду строить стратегию на завтра».

Илья Марченко: «Сетка не из простых, но трава непредсказуема»

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Стаховский Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
История У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
Теннис Grand Slam
09:18
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Теннис WTA
22 июня 20:58
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
22 июня 20:10
Марченко уверенно выиграл стартовый матч в квалификации Wimbledon
Марченко уверенно выиграл стартовый матч в квалификации Wimbledon
Теннис Grand Slam
22 июня 16:35
Козлова вошла в список участниц основной сетки на Wimbledon
Козлова вошла в список участниц основной сетки на Wimbledon
Теннис WTA
21 июня 18:00
Из-за дождя в Великобритании отменяют матчи украинских теннисистов
Из-за дождя в Великобритании отменяют матчи украинских теннисистов
Теннис
21 июня 16:50

Новости: Теннис

У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
История У Катерины Бондаренко – 50-й Grand Slam. Никто из украинцев не побеждал в квалификациях чаще Стаховского
Grand Slam
09:18
Сергей Стаховский: «Мешал ветер и... соперник»
Эксклюзив Сергей Стаховский: «Мешал ветер и... соперник»
Grand Slam
08:55
Ястремская: «Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев»
Ястремская: «Мне пришлось многое пережить за последние шесть месяцев»
WTA
07:15
Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке
Очередная неудача. Тим не смог продолжить свой стартовый матч турнира на Мальорке
ATP
22 июня 21:44
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
Кто не успел, тот опоздал. Ястремская не сыграет на Wimbledon
WTA
22 июня 20:58
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
Ястремская: «Я оправдана от всех проступков. Не могу дождаться, когда вернусь...»
WTA
22 июня 20:11
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Grand Slam
22 июня 20:10
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке
Медведев без проблем вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке
ATP
22 июня 19:41
Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне
Плишкова неожиданно выбыла на старте турнира в Истборне
WTA
22 июня 18:52
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
7
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости