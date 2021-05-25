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Сергей Стаховский: «После шестого нереализованного матчбола собирался уезжать домой»

Главный гвардеец Украины – о победном старте, часовой паузе из-за дождя и старом друге
Теннис Grand Slam
19:23
Сергей Стаховский: «После шестого нереализованного матчбола собирался уезжать домой»
Эксклюзив

Вторая ракетка страны Сергей Стаховский (209) успешно начал свой 16-й(!) Roland Garros и не оставил шансов миниатюрному португальцу Жоао Домингесу (226) – 7:5, 6:4. Правда, забить последний гвоздь удалось только с седьмой попытки.

После шестого матчбола, отыгранного Домингесом, я уже собирался ехать домой. Становилось просто смешно, не использовать столько вариантов закрыть матч. При 5:2 я себя не могу вычитывать. Да, возможно, мог больше рискнуть, но неверных решений я не принимал. А вот при 5:4, пятый и шестой матчболы – безобразно. В какой-то степени повезло на последнем. Мяч улетал в глубину, но потом камнем упал в линию. Я его отыграл, но продолжал смотреть на след, нисколько не передвигаясь. Поднял глаза с опозданием. Если бы он отправил мяч резанным по линии – вряд ли я бы добежал.

При счете 7:5, 5:4 поединок прервался из-за дождя. Со стороны показалось, что пауза даже сыграла тебе на руку, ведь ему надо было подавать, и он только что отыграл важный брейк.

Действительно, пожалуй, сыграл мне на руку. Пауза сбила его с ритма, который он нащупал. Жоао начал возвращаться. Причем выходить после часовой остановки и подавать – совершенно неприятно. Одно дело вести в счете, а тут нет права на ошибку. Он совершил две двойных в том же квадрате. Значительная помощь с его стороны, чего я не ожидал. Думал, все будет намного сложнее. Ведь он меня поймал и за корявенько сыгранный мною гейм на 3:5 – такое наказывается. К счастью, не в этот раз.

Понятие «перегорел» можно отнести к Домингесу?

Он знал, что я буду идти вперед. В частности, когда подал первую двойную, он видел, что я стою глубоко в корте на приеме. Поэтому вторая двойная случилась из-за того, что он пытался меня отдавить и сыграть глубже. Но не получилось. При седьмом матчболе (30:40) он подавал первую, как вторую – лишь бы ввести.

Когда у меня есть возможность правильно начать матч и его вести под своим контролем – отлично. Соперник привык играть в своем темпе, любит растаскивать, но не знает, каким будет мой ответ – укороченный, резанный или в глубину. Из-за этого непонимания он постоянно должен двигаться ближе к линии, а не находиться в своей комфортной зоне. В таком случае сыплются ошибки с его стороны и у меня появляются шансы действовать так, как я хочу. Однако если мне не удается войти в матч правильно, и я допускаю большое количество ошибок на ломании игры оппонента, то не успеваю осмотреться, как проигрываю матч.

Сложилось четкое ощущение, что в присутствии тренера ты максимально собран.

Приехать в Париж с Аттилой Мигалко – вне сомнений, большой плюс. Он меня держит в определенных рамках. Взять ту же дисциплину вне корта. И я ее придерживаюсь, благодаря ему – когда нужно уезжать в отель, когда поесть – всегда это помогает. Моя вальяжная расхлябанность в 35 лет только ухудшается (смеется). Плюс важен взгляд со стороны. С тренером можно обсудить, поспорить. Важно узнать его точку зрения, потому что собственный взгляд с корта зачастую отличается.

Далее по сетке – твой старый знакомый по Кубку Дэвиса – японец Таро Даниэль.

Темп у него намного лучше, чем у Домингеса. Он играет намного быстрее, но чувство мяча у него не такое, как у португальца. Многое будет зависеть от погодных условий и от них, скорее всего, и будет строиться тактика на матч. С ним надо будет еще больше применять короткую игру. Жоао сегодня хорошо справлялся с укороченными, много догонял и вообще знал, что с ними делать. У Таро должно быть больше проблем в подобном ключе.

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

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Сергей Стаховский Roland Garros

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