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Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»

О матче с Таро Даниэлем, который, скорее всего станет последним для украинца в Париже
Теннис Grand Slam
22:53
Сергей Стаховский: «Рискую остаться без практики перед Wimbledon»
Эксклюзив
Сергей Стаховский / фото - Facebook теннисиста

Украинец Сергей Стаховский дебютировал на Roland Garros в 2005 году, сыграв в итоге здесь 16 раз. Причем 15 из них подряд, начиная с 2007-го. За это время он 10 раз стартовал в основной сетке, где выиграл семь матчей (лучший заплыв – третий круг).

Еще перед стартом RG-2021 Стаховский отметил, что нынешний турнир станет для него последним. И даже в случае продления игровой карьеры (многое будет зависеть от сборной Украины в Кубке Дэвиса, с которой Сергей мечтает добраться в мировую элиту), грунтовая серия – точно станет последней в карьере.

После проигранного поединка второго круга квалификации против японца Таро Даниэля (5-й сеяный) – 1:6, 4:6 – XSPORT разделил грустную нотку с нашим легендарным теннисистом. И, оглянувшись, мы вместе вспомнили все самое яркое, что произошло за 16 лет в Париже.

Правда, здесь мы публикуем только рабочую часть, затрагивающую текущий сезон, оставив ностальгию на вторую часть.

«Случилось то, что я предполагал – либо получится сломать игру Даниэля в начале, либо сам утоплюсь самостоятельно. К сожалению, я погряз в собственных ошибках. Пока я вошел в ритм, в котором он действует, уже ушел первый сет. Во второй партии были пару моментов, где я мог зацепиться и изменить ход поединка, но все они завершились в пользу японца.

В какой-то степени и удача от меня отвернулась. В проигранном гейме на своей подаче я сделал четыре или пять ошибок с лета. Мячи, которые остались на тросе. Могли перелететь, но не перелетели. Словом, поражение – вчерашний день и надо двигаться дальше».

Какой график далее?

В квалы «челленджеров» на траве я не попадаю, и турнир пока обозначен один. Wimbledon. Все остальное – в подвешенном состоянии. Я буду записываться в квалификацию Штутгарта, хотя шансов туда попасть мало. Поеду в квал Ноттингема-2, но и там есть вероятность оказаться мимо сетки.

То есть в худшем варианте – можешь остаться вообще без практики перед травяным мэйджором?

Такое может случиться.

Какие перспективы относительно участия на Олимпиаде?

Там пролет полный. Опция wild card в микст – не предусмотрена. В пару нам вряд ли ее предоставят. Будем надеяться, что Федерация тенниса Украины поработает над тем, чтобы wc досталась Илье Марченко. Поскольку Украина в мужской сетке рискует быть не представлена вовсе, шансы у Ильи остаются.

Сами японцы склоняются не проводить Игры вообще. Хотя окончательное решение на этот счет принимает не страна, а МОК (Международный олимпийский комитет).

Я не могу представить себе Олимпиаду без зрителей. И если она пройдет без поддержки на трибунах – я расстроюсь.

Можно сказать, что в этом сезоне ты уже плавно переключаешься на внетеннисную жизнь?

Да, она меня настигает. И она не легче теннисной. Опять поездки, переговоры, длительная отлучка от дома. Виноделие – классное направление, мне приносит удовольствие данный род занятий, но впереди столько всего предстоит надстроить...

Какие короткие итоги винного сезона?

Прошли один год, продажи идут и частично какие-то расходы покрыли. Разумеется, мы в минусе и будем еще долго в минусе, поскольку инвестиционный проект рассчитан на длительную перспективу. Точечная задача – сбалансироваться и уйти в операционный ноль по отдельным месяцам.

Кайф от красно-белого занятия не пропал?

Нисколько. Кайфа много. Направление – полное эмоций, оно включает также то, что невозможно контролировать. Бактерии, погода. Виноделие в Украине развивается и мы смотрим вперед с оптимизмом, вкладываясь прежде всего в качественный продукт за доступные деньги.

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

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Теги

Сергей Стаховский Roland Garros

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