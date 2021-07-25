Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Украинки рассказали о своем камбэке
25 июля 18:39
Сестры Киченок / Фото: ITF
Украинский дуэт сестер и теннисисток Надежды и Людмила Киченок прокомментировали победу в первом круге олимпийского турнира в Токио.
О камбэке со счета 0-6, 2-5
«Так получилось, потому что мы немного не адаптировались еще к условиям. Мы тут всего два дня потренировались и постепенно начали привыкать. Где-то мы цеплялись, но не получалось, вот и дошли до такого счета. Потом просто мяч за мячом вернулись в игру, где-то соперницы больше стали ошибаться. Мы цеплялись до последнего, смогли переломить ситуацию и соперницы тоже где-то сломались. Наверное, при счете 4-5, когда мы выиграли гейм на нашей подаче, это и был ключевой момент. Счет стал 5-5 и тогда, можно так сказать, что мы уже поверили в победу».
О первом совместном выступлении с марта
«Мы же всю жизнь вместе играем, поэтому отвыкнуть друг от друга мы не можем. Первый сет, да, было немного непривычно. Но потом мы обе включились и все пошло хорошо».
Об условиях в Токио
«Для нас это вторая Олимпиада и, если сравнивать с Играми в Рио-де-Жанейро в 2016 году, то в плане организации здесь намного лучше, чище, все достроено, убирают каждый день. Пока нет никаких претензий. Здесь хорошие условия. У нас отдельный номер, есть своя ванная комната. Еда хорошая, качественная. Здесь все близко. Единственное, это что жара выматывает, влажность высокая. На корте днем жарковато».
Напомним, ранее сестры Киченок вышли во второй круг олимпийского турнира, где сыграют против дуэта из Италии Сары Эррани и Жасмин Паолини.
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