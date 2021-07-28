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Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»

Теннисистки не смогли пробиться в полуфинал
Olympics Токио-2020
13:15
Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»
Сестры Киченок / фото - БТУ

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. После игры украинки прокомментировали свое поражение россиянкам и поблагодарили фанатов за поддержку.

«Во время сегодняшней встречи мы приложили все усилия. Соперницы не давали шансов, но мы пытались изменить тактику. К сожалению, не удалось реализовать моменты до конца.

Наше выступление на Олимпийских играх завершилось. Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас и которую мы очень ценим».

Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая пробилась в полуфинал Игр.

Источник: noc-ukr.org Антон Кривенко
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Людмила Киченок Надежда Киченок

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