Сестры Киченок: «Мы пытались изменить тактику, но соперницы не давали шансов»

Теннисистки не смогли пробиться в полуфинал

Сестры Киченок / фото - БТУ

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио. После игры украинки прокомментировали свое поражение россиянкам и поблагодарили фанатов за поддержку.

«Во время сегодняшней встречи мы приложили все усилия. Соперницы не давали шансов, но мы пытались изменить тактику. К сожалению, не удалось реализовать моменты до конца. Наше выступление на Олимпийских играх завершилось. Мы очень благодарны всем болельщикам за поддержку, которая всегда очень важна для нас и которую мы очень ценим».

Элина Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая пробилась в полуфинал Игр.