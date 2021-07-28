Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020

Украинки смогли выиграть 3 гейма
Olympics Токио-2020
08:10
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Сестры Киченок / фото - Getty Images

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале украинки уступили представительницам России Веронике Кудермтовой и Елене Весниной 2:6, 1:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. Украинский дуэт оформил 2 эйса при 3 двойных ошибках, не реализовав своих шансов на брейк. Россиянки воспользовались 4 брейк-поинтами из 4, подали навылет 6 раз, допустив 2 двойные ошибки.

Отметим, что на Олимпиаде в Рио-2016 сестрам Киченок не удалось преодолеть стартовый раунд. В Токио украинки выиграли 2 матча.

Дуэт Элины Свитолиной и Даяны Ястремской также закончил выступления на старте парных соревнований.

 

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Людмила Киченок Надежда Киченок Токио-2020 Вероника Кудерметова

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Olympics Токио-2020
26 июля 18:50
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Сестры Киченок уверенно прошли в четвертьфинал Токио-2020
Olympics Токио-2020
26 июля 10:22
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Сестры Киченок: «Мы немного не адаптировались еще к условиям»
Olympics Токио-2020
25 июля 18:39
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Свитолина и сестры Киченок добыли сложные победы на старте ОИ-2020
Olympics Токио-2020
25 июля 11:47
Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon
Последняя украинка завершила выступление на Wimbledon
Теннис Grand Slam
7 июля 21:48
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Людмила Киченок вышла в третий раунд Wimbledon в миксте
Теннис Grand Slam
5 июля 20:55

Новости: Теннис

Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Свитолина: «Знаю стиль игры Вондроушевой, нужно выходить на корт в хорошей форме»
Токио-2020
09:21
В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
В полуфинале Свитолина сыграет с соперницей, которая остановила Осаку
Токио-2020
08:24
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Токио-2020
08:10
Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Тема дня Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Токио-2020
07:22
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Циципас взял реванш у Тиафо на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
27 июля 20:20
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Джокович: «Я просил организаторов ОИ перенести матчи на более позднее время»
Токио-2020
27 июля 18:39
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Аналитика
Свитолина на Олимпиаде это характер. Провела на корте уже больше 9 часов и вышла в четвертьфинал
Токио-2020
27 июля 15:55
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Теннисные матчи в Токио будут переносить из-за жары. Об этом просил Джокович
Токио-2020
27 июля 14:56
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Токио-2020
27 июля 14:56
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
5
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Все новости