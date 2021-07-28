Сестры Киченок: «Будем выходить на четвертьфинальный матч Олимпиады с настроем на победу»
Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020
Украинки смогли выиграть 3 гейма
08:10
Сестры Киченок / фото - Getty Images
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Олимпиады в Токио.
В четвертьфинале украинки уступили представительницам России Веронике Кудермтовой и Елене Весниной 2:6, 1:6.
Встреча продлилась ровно 1 час. Украинский дуэт оформил 2 эйса при 3 двойных ошибках, не реализовав своих шансов на брейк. Россиянки воспользовались 4 брейк-поинтами из 4, подали навылет 6 раз, допустив 2 двойные ошибки.
Отметим, что на Олимпиаде в Рио-2016 сестрам Киченок не удалось преодолеть стартовый раунд. В Токио украинки выиграли 2 матча.
Дуэт Элины Свитолиной и Даяны Ястремской также закончил выступления на старте парных соревнований.
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