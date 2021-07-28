Сестры Киченок проиграли россиянкам и зачехлили ракетки в четвертьфинале ОИ-2020

Украинки смогли выиграть 3 гейма

Сестры Киченок / фото - Getty Images

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок завершили выступления в парном разряде Олимпиады в Токио.

В четвертьфинале украинки уступили представительницам России Веронике Кудермтовой и Елене Весниной 2:6, 1:6.

Встреча продлилась ровно 1 час. Украинский дуэт оформил 2 эйса при 3 двойных ошибках, не реализовав своих шансов на брейк. Россиянки воспользовались 4 брейк-поинтами из 4, подали навылет 6 раз, допустив 2 двойные ошибки.

Отметим, что на Олимпиаде в Рио-2016 сестрам Киченок не удалось преодолеть стартовый раунд. В Токио украинки выиграли 2 матча.

Дуэт Элины Свитолиной и Даяны Ястремской также закончил выступления на старте парных соревнований.