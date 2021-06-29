Шаповалов едва не вылетел с Wimbledon от немецкого ветерана

Канадец в пяти сетах обыграл Кольшрайбера

Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour

Двенадцатая ракетка мирового рейтинга Денис Шаповалов в пяти сетах победил Филиппа Кольшрайбера (ATP, 115) со счетом 6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4 на старте Wimbledon.



За три с половиной часа на корте канадец выполнил четырнадцать эйсов, допустил шестнадцать «двойных» и реализовал четыре брейк-поинта из двенадцати, а 37-летний немец трижды подал навылет, столько же раз ошибся при подаче и выиграл три гейма на подаче соперника. Это была первая очная встреча теннисистов.

Во втором круге турнира Шаповалов сыграет с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Пабло Андухар (Испания).

Напомним, что восьмикратный победитель травяного Шлема Роджер Федерер преодолел первый раунд на отказе соперника.