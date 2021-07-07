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Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»

Канадский теннисист впервые сыграет в полуфинале Шлема
Теннис Grand Slam
19:49
Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»
Фото: пресс-служба Wimbledon

12-я ракетка мира Денис Шаповалов прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале Wimbledon, а также предстоящий матч с Новаком Джоковичем:

«В первую очередь спасибо всем вам. Были моменты, когда я играл не очень хорошо, но вы гнали меня вперед. Эта победа случилась благодаря всем вам.

Это была самая сумасшедшая игра для меня. Отличная неделя для Карена, в каких-то моментах он играл очень хорошо. На US Open я тоже был в четвертьфинале. Тогда мне чего-то не хватило, но в этот раз я был успешнее в каких-то моментах.

Джокович – лучший игрок мира, но нет ничего невозможного. Посмотрим, что будет на табло после игры. Верю в свою команду. Мы проделали большую работу. Все возможно».


Шаповалов впервые сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема.

Джокович ведет 6:0 в личных встречах с Шаповаловым, однако большинство их матчей были довольно упорными. Посмотрите хотя бы обзор их встречи 2020 года на АТР-cup.


Сергей Остапенко
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Теги

Денис Шаповалов Карен Хачанов Новак Джокович

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