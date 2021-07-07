Шаповалов – о полуфинале с Джоковичем: «Нет ничего невозможного»

Фото: пресс-служба Wimbledon

12-я ракетка мира Денис Шаповалов прокомментировал победу над Кареном Хачановым в четвертьфинале Wimbledon, а также предстоящий матч с Новаком Джоковичем:

Это была самая сумасшедшая игра для меня. Отличная неделя для Карена, в каких-то моментах он играл очень хорошо. На US Open я тоже был в четвертьфинале. Тогда мне чего-то не хватило, но в этот раз я был успешнее в каких-то моментах.

Джокович – лучший игрок мира, но нет ничего невозможного. Посмотрим, что будет на табло после игры. Верю в свою команду. Мы проделали большую работу. Все возможно».