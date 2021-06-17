Шаповалов обыграл обидчика Марченко на пути в четвертьфинал турнира в Лондоне

Канадцу в матче с Лопесом сделал три брейка

Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour

Четырнадцатая ракетка мирового рейтинга Денис Шаповалов во втором круге турнира в Лондоне, Великобритания, выиграл у Фелисиано Лопеса (64-я строчка рейтинга ATP) 6:2, 6:3. Отметим, что на старте турнира Лопес обыграл первую ракетку Украины Илью Марченко.



Теннисисты провели на корте немногим более часа. Канадец сделал 8 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-поинта из шести. Испанец 5 раз подал навылет и допустил шесть «двойных». Шаповалов выиграл все три матча против Лопеса.

В четвертьфинале Денис сыграет с победителем пары Фрэнсис Тиафо (США) – Виктор Троицки (Сербии).

Напомним, что итальянец Маттео Берретини во втором раунде соревнования обыграл британца Энди Маррея.