Шаповалов разобрался с восьмым сеянным на пути в дебютный четвертьфинал Wimbledon

Путевку в 1/2 финала канадец оспорит с россиянином Хачановым

Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour

Двенадцатая ракетка мира Денис Шаповалов не ощутил сопротивления восьмого сеянного Роберто Баутисту-Агута в четвертом раунде Wimbledon – 6:1, 6:3, 7:5.



За немногим более двух часов канадец записал в свой актив семь реализованных брейк-поинтов из тринадцати и пятнадцать эйсов, допустив восемь ошибок при подаче. Испанец выиграл два гейма на подаче соперника, единожды подал навылет при двух «двойных».

Это была первая официальная встреча теннисистов.

За путевку в полуфинал травяного Шлема Шаповалов сразится с россиянином Кареном Хачановым.

Напомним, что в третьем раунде Денис остановил экс-первую ракетку мира Энди Маррея.