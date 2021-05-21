Шаповалов сыграет с Руудом в финале турнира в Женеве

Соревнования ранее покинули Федерер, Фоньини и Димитров

Денис Шаповалов / фото - Getty Images

22-летний Денис Шаповалов поспорит за трофей турнира серии АТР в Женеве, Швейцария, с ровесником из Норвегии Каспером Руудом.

15-я ракетка мира из Канады в полуфинале остановил уругвайца, который прошел квалификацию, Пабло Куеваса 6:4, 7:5.

Рууд с 21-й строчки рейтинга АТР выбил из сетки соревнований на грунте испанца Пабло Андухара 6:3, 6:2. На предыдущем турнире в Мадриде он уступил Марио Берреттини в полуфинальном матче.

Шаповалов последний турнир в Риме завершил зрелищным матчем с «Королем грунта» Рафаэлем Надалем.

Отметим, что в активе у финалистов есть по одному титулу АТР. Ранее они на корте не встречались.