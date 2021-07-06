Шаповалов разобрался с восьмым сеянным на пути в дебютный четвертьфинал Wimbledon
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Канадец дал комментарий после победы над Баутиста-Агутом
09:32
Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour
Двенадцатая ракетка мирового рейтинга Денис Шаповалов прокомментировал atptour.com выход в четвертьфинал Wimbledon.
Я показал теннис очень высокого уровня. В третьем сете немного занервничал, но это нормально – и я хорошо справился с ситуацией. В целом сыграл безупречно и очень доволен собой.
Трехсетовая победа над Баутиста-Агутом подтверждает мой уровень в матче с Марреем. Я доволен.
Мне кажется, я с каждым матчем прибавляю. Я знал, что на траве мне нужно пройти процесс, чтобы развить свою игру. Мне всегда нравилось выступать на этом покрытии, нужно было просто комфортно себя почувствовать.
В 1/4 финала травяного Шлема Шаповалов сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
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