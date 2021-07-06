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Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»

Канадец дал комментарий после победы над Баутиста-Агутом
Теннис Grand Slam
09:32
Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»
Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour

Двенадцатая ракетка мирового рейтинга Денис Шаповалов прокомментировал atptour.com выход в четвертьфинал Wimbledon.

Я показал теннис очень высокого уровня. В третьем сете немного занервничал, но это нормально – и я хорошо справился с ситуацией. В целом сыграл безупречно и очень доволен собой.

Трехсетовая победа над Баутиста-Агутом подтверждает мой уровень в матче с Марреем. Я доволен.

Мне кажется, я с каждым матчем прибавляю. Я знал, что на траве мне нужно пройти процесс, чтобы развить свою игру. Мне всегда нравилось выступать на этом покрытии, нужно было просто комфортно себя почувствовать.

В 1/4 финала травяного Шлема Шаповалов сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Денис Шаповалов Карен Хачанов Роберто Баутиста-Агут

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