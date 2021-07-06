Шаповалов: «Я сыграл безупречно, доволен игрой на травяном покрытии»

Денис Шаповалов / Фото: twitter.com/atptour

Двенадцатая ракетка мирового рейтинга Денис Шаповалов прокомментировал atptour.com выход в четвертьфинал Wimbledon.



Трехсетовая победа над Баутиста-Агутом подтверждает мой уровень в матче с Марреем. Я доволен.

Мне кажется, я с каждым матчем прибавляю. Я знал, что на траве мне нужно пройти процесс, чтобы развить свою игру. Мне всегда нравилось выступать на этом покрытии, нужно было просто комфортно себя почувствовать.