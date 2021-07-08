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Шаповалов: «Я верю, что у меня есть игра для победы над Джоковичем»

Канадец сыграет против Новака в полуфинале Wimbledon
Теннис Grand Slam
14:18
Шаповалов: «Я верю, что у меня есть игра для победы над Джоковичем»
Денис Шаповалов / фото - TennisHead

12-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился мыслями накануне полуфинала Wimbledon проти лидера мирового рейтинга АТР Новак Джокович. Канадец уверен, что у него хватит сил победить серба на травяном Шлеме.

«Мы играли несколько раз. Понятно, что он меня побеждал, но последние пару матчей были очень, очень напряженными. Я прекрасно чувствую себя в плане физики и тенниса.

Он играет очень хорошо, мне предстоит тяжелая битва. Матч начинается со счета 0:0, в нем все может случиться. Я буду бороться за каждое очко и верить в себя.

Я верю, что у меня есть игра для победы над ним и для победы в этом матче. Все сводится к тому, кто лучше сыграет в пятницу, вот и все. Ничего не гарантировано».

Новак уверенно прошел Мартона Фучовича в четвертьфинале.

Антон Кривенко
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Теги

Денис Шаповалов Новак Джокович

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