Шаповалов: «Я верю, что у меня есть игра для победы над Джоковичем»

Денис Шаповалов / фото - TennisHead

12-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился мыслями накануне полуфинала Wimbledon проти лидера мирового рейтинга АТР Новак Джокович. Канадец уверен, что у него хватит сил победить серба на травяном Шлеме.

Он играет очень хорошо, мне предстоит тяжелая битва. Матч начинается со счета 0:0, в нем все может случиться. Я буду бороться за каждое очко и верить в себя.

Я верю, что у меня есть игра для победы над ним и для победы в этом матче. Все сводится к тому, кто лучше сыграет в пятницу, вот и все. Ничего не гарантировано».