Штруфф: «В прошлый раз Медведев раздавил меня, а теперь это моя самая рейтинговая победа»

Немецкий теннисист – о сенсационной победе на старте турнира в Галле







Ян-Леннард Штруфф / Фото - atptour.com 45-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями свою победу над топовым россиянином Даниилом Медведевым (6:7(6), 3:6) на турнире в Галле (Германия).



Цитирует Штруффа пресс-служба ATP.



«В прошлый раз в Цинциннати он просто раздавил меня, мне было непросто пережить такое. Я не понимал, как с ним играть. Конечно, на траве ему противостоять проще, чем на харде. Мой стиль игры подходит для травы, и мне нравится на ней играть. К тому же победы в Париже зарядили меня уверенностью. Это самая рейтинговая победа в моей карьере. Приятно одержать её, когда ты почти дома. Я живу в часе езды от стадиона».



Ранее француз Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Галле.

45-я ракетка мира, немецкий теннисистподелился эмоциями свою победу над топовым россиянином(6:7(6), 3:6) на турнире в Галле (Германия).Цитирует ШтруффаATP.Ранее француз

Владимир Кириченко