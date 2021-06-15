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Штруфф: «В прошлый раз Медведев раздавил меня, а теперь это моя самая рейтинговая победа»

Немецкий теннисист – о сенсационной победе на старте турнира в Галле


Теннис ATP
15 июня 22:55
Штруфф: «В прошлый раз Медведев раздавил меня, а теперь это моя самая рейтинговая победа»
Ян-Леннард Штруфф / Фото - atptour.com
45-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф поделился эмоциями свою победу над топовым россиянином Даниилом Медведевым (6:7(6), 3:6) на турнире в Галле (Германия).

Цитирует Штруффа пресс-служба ATP.

«В прошлый раз в Цинциннати он просто раздавил меня, мне было непросто пережить такое. Я не понимал, как с ним играть. Конечно, на траве ему противостоять проще, чем на харде. Мой стиль игры подходит для травы, и мне нравится на ней играть. К тому же победы в Париже зарядили меня уверенностью. Это самая рейтинговая победа в моей карьере. Приятно одержать её, когда ты почти дома. Я живу в часе езды от стадиона».


Ранее француз Гаэль Монфис проиграл в первом круге турнира в Галле.
Владимир Кириченко
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Теги

Даниил Медведев Галле (ATP)

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